Covid: 24 nuovi casi, cala la terapia intensiva. Alle superiori altri 4 studenti positivi

Sono 24 i nuovi casi di Coronavirus in territorio su 353 tamponi, con un rapporto tra positivi e test al 6,80%. Tra i dati incoraggianti, quello dei 40 guariti rispetto al bollettino precedente. E diminuisce la pressione sulla terapia intensiva che passa dal 92% all'83% di saturazione. 22, in totale, i ricoveri all'ospedale: 12 nel reparto Covid e 10 in rianimazione. Scende sotto la soglia dei 200 il totale degli attuali positivi in territorio: sono 199.





L'Iss annuncia che la campagna informativa sul vaccino partirà lunedì 25 gennaio. Le vaccinazioni, ricorda l'Istituto dopo il boom di chiamate ricevute, avverranno per livelli di priorità. Al momento, le liste di prenotazione non sono aperte e non è ancora attivo il numero telefonico dedicato. L'invito è, quindi, a non contattare l'Urp in questo momento e ad attendere le indicazioni.

Nel frattempo, arrivano i risultati dei circa 150 tamponi su otto classi delle scuole superiori. Quattro sono i nuovi contagi tra i ragazzi, più un insegnante. Due studenti sono di una classe prima, uno di quarta e uno di quinta. Le classi vanno, dunque, in quarantena. Gli studenti di un'altra erano già in isolamento dopo il focolaio con sette positivi. In totale, quindi, nell'istituto 11 studenti e cinque insegnanti risultano positivi. Anche domani didattica a distanza. In via di definizione cosa si farà da lunedì.

Ancora alta l'attenzione sul Casale la Fiorina. Un gruppo di familiari degli ospiti scrive una nota in cui parla di “situazione allarmante”. “Il veicolo di infezione – dicono – purtroppo dipende dal personale addetto”. Parenti che, viste le visite da tempo bloccate, chiedono di avere più spesso notizie dei propri cari, anche tramite i mezzi tecnologici. Lanciano un appello affinché le misure sanitarie siano rafforzate e chiedono che i positivi asintomatici siano “trasferiti in altre sedi”.