Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Ora rischio più grande è la minimizzazione"

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Pregliasco (Virologo)

L'ombra del covid si riaffaccia. Nessun allarme ma tornano a crescere i casi in Italia. "Il covid rimarrà con noi - afferma il virologo Fabrizio Pregliasco - per certi versi dobbiamo farcene una ragione ma dovremmo conviverci, sicuramente in una situazione migliore rispetto al passato. La gran parte delle persone, in Italia e nel mondo, una protezione immunitaria se l'è costruita e questo ci sta permettendo di avere un minor numero di casi gravi".

"Le nuove varianti - spiega Pregliasco - sono contagiose ma meno cattive. Solo così, in un contesto per il virus non più facile come nella prima ondata, continua la sua opera. Dobbiamo immaginarci nel futuro un andamento come quello delle onde, con l'ipotesi e la speranza che negli anni vadano sempre più a ridursi di intensità".

"Da qui alcuni elementi di buon senso da rilanciare - aggiunge - la forte raccomandazione per fragili e anziani di richiamare la protezione vaccinale. Non c'è più bisogno di fare tamponi in modo sistematico, ma i soggetti fragili, anziani, se hanno sintomatologia respiratoria lo eseguano per usare il più velocemente possibile i nuovi farmaci antivirali dedicati. In questo momento non è facile fare una comunicazione perché si può cadere nell'allarmismo, che non è utile, oppure il rischio che vedo più grande è quello della minimizzazione, perché ci si abitua al rischio e potrebbe facilitare la diffusione del virus".

L'ombra del covid preoccupa soprattutto in vista della riapertura delle scuole. “L'indicazione che estendiamo a professori e bidelli – evidenzia Mario Rusconi, associazione presidi italiani - è di evitare gli assembramenti soprattutto nei primi giorni. In molte scuole a chi lo chiederà daremo le mascherine, utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia”.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Pregliasco (Virologo)