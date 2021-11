Covid: in Italia attività aperte in zona gialla e arancione, ma si accede solo con "super green pass"

Superata la soglia dei 200 positivi attivi in territorio: secondo l'ultimo bollettino Iss, sono 229 i contagiati in questo momento a San Marino. 38 i nuovi casi registrati e 5 i guariti. Confermato il trend che finora ha caratterizzato questa nuova ondata, cioè il basso numero di ricoveri: l'ospedale ha 1 solo paziente Covid e nessuno è in terapia intensiva. Merito della vaccinazione, come hanno ribadito nei giorni scorsi i sanitari. In questo modo si evitano le forme gravi della malattia e, così, le ospedalizzazioni. 228 sono i soggetti seguiti a casa. Nel frattempo, i volontari della Protezione Civile tornano a prestare servizio al punto vaccinale di Cailungo: aumentano, infatti, le prenotazioni delle terze dosi di richiamo che tornano a essere somministrate anche all'Ospedale oltre che al centro Azzurro.

Sul fronte italiano, trapelano nuove anticipazioni sulle misure per contrastare la quarta ondata. Nel primo pomeriggio è in programma il Consiglio dei Ministri, dopo la cabina di regia della mattinata, e si apprende già che il “super green pass”, quindi la certificazione per vaccinati e guariti dal Covid, varrà già dalla zona bianca e anche in giallo e arancione. Le attività come bar e ristoranti, dunque, rimarranno aperte, ma gli accessi saranno limitati ai possessori del pass. I non vaccinati, sempre secondo le anticipazioni, avranno limitazioni anche negli spostamenti. Obiettivo è non fermare l'economia e contrastare, allo stesso tempo, il contagio. In zona rossa la restrizioni saranno per tutti. Chiesto dalle Regioni l'obbligo di mascherina all'aperto e nei luoghi affollati.