Covid Rsm: su 16 tamponi, nessun nuovo caso

L'Iss ha comunicato che su 16 tamponi eseguiti nella giornata di ieri non è stato rilevato alcun caso di infezione. Restano dunque 328 le persone attualmente positive al Covid in Repubblica. 13, uno in più rispetto al dato diffuso ieri, i ricoverati nel reparto di isolamento dell'Ospedale, 2 i pazienti in terapia intensiva.

Intanto l'Ema - Agenzia europea del farmaco - ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino sviluppato da Moderna Biotech Spain, dopo quelli di AstraZeneca e Università di Oxford. Con un comunica Moderna ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94.5%. Precisato inoltre che rimane stabile a temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8°C per 30 giorni. Inoltre si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di -20°C per 6 mesi.





Lo scorso sabato è stata la Giornata Mondiale del Diabete e l'Iss, in una nota, sottolinea come quest’anno abbia un significato particolare data l'evidenza del fatto che le persone affette da patologie croniche come l’obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari, possano avere un decorso assai più grave se contraggono l’infezione da Sars-CoV-2. Inoltre, a seconda delle aree geografiche in cui circola il virus, si calcola che dal 20 al 50% dei pazienti con infezione da Covid-19 siano diabetici. Nel corso della pandemia da Covid-19, l'istituto ha potenziato in maniera fattiva il percorso di telemedicina che ha consentito di seguire anche a distanza le persone con diabete.