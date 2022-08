Pressochè stabile la situazione del contagio da Covid-19 in territorio sammarinese, con 158 positivi attivi in territorio. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 18 nuovi casi e 21 guarigioni. Si registra un ricovero in meno nelle degenze ordinarie, che porta il totale dei pazienti in ospedale a 5. Rimane vuoto il reparto terapia intensiva.