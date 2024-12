Cristian e Luca, la montagna la loro passione

Cristian Gualdi e Luca Perazzini erano ben più che semplici alpinisti esperti. Erano amici e colleghi stimati. Originari di Santarcangelo di Romagna, avevano costruito le loro vite con impegno e dedizione, sia nel lavoro che nelle passioni. La tragedia sul Gran Sasso ha colpito profondamente chi li conosceva.

Gualdi, 48 anni, era il titolare di Top Infissi, un'azienda specializzata nella produzione di porte e finestre con sede nella vicina Savignano sul Rubicone. Intraprendente e dinamico, aveva recentemente completato la costruzione della sua nuova abitazione.

Luca Perazzini, più giovane di sei anni, lavorava da oltre due decenni alla Nuova Cei, una ditta di impianti elettrici a Santarcangelo. Colleghi e amici lo descrivono come una persona affidabile, "uno di famiglia". Nel 2020, aveva aiutato la madre ad aprire un negozio a Cesena.

La passione per l'alpinismo li aveva portati a condividere numerose avventure. Entrambi amavano le sfide che la montagna proponeva e vantavano scalate su cime come il Monte Bianco e il Monte Rosa. I loro amici li ricordano come competenti e appassionati. Erano "grandi sportivi. Insieme in questi anni hanno compiuto tante imprese in montagna", raccontano gli amici che li hanno definiti "due esperti alpinisti e due ragazzi d'oro". (ANSA)