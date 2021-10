Croce Rossa Sammarinese dona 30mila euro per i sollevatori al Casale La Fiorina

La Croce Rossa Sammarinese, su impulso della direzione Iss, ha stanziato 30mila euro per completare il sistema di sollevamento in tutte le stanze del Casale La Fiorina. Un aiuto concreto, dunque, per agevolare il movimento quotidiano degli ospiti non autosufficienti e con difficoltà motorie e il lavoro degli operatori. Gli impianti di sollevamento sono stati così dotati di binari fissati al soffitto, del motore e tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. In una nota, Crs, ancora “in prima linea dalla prima guerra mondiale al Coronavirus”, invita i cittadini ad iscriversi all'associazione e contribuire con idee, iniziative e progetti.