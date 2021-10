Sollevatori in tutte le stanze del Casale La Fiorina grazie allo stanziamento della Croce Rossa Sammarinese

La Croce Rossa Sammarinese, “in prima linea dalla prima guerra mondiale al Coronavirus”, è sempre al servizio della nostra comunità e ricorda alla cittadinanza che è tuttora impegnata a prestare la sua opera all’ISS, a titolo gratuito, per tutte le operazioni che riguardano il Covid 19. Ci è stato richiesto recentemente, dalla direzione ISS, di collaborare economicamente per sostenere alcune esigenze della Casa di Riposo della Fiorina, relative ai sollevatori per mobilizzare i degenti non autosufficienti e con difficoltà motorie. Il Consiglio Direttivo della CRS ha risposto positivamente e sono stati stanziati i trentamila euro necessari per completare l’impianto di sollevamento in tutte le camere di degenza in cui mancava, fornendo i binari fissati al soffitto, il motore, il sollevatore, l’imbragatura, la bilancia, tutti gli accessori necessari alle varie operazioni ed anche il corso per la formazione degli addetti per il corretto utilizzo delle apparecchiature. Questa attrezzatura è indispensabile per aiutare gli operatori della casa di riposo nel loro lavoro quotidiano di mobilizzazione di degenti non collaboranti, che hanno severi problemi di deambulazione e spesso discretamente pesanti e che sono una componente cospicua degli ospiti. La CRS invita i cittadini ad iscriversi al sodalizio, poiché l'iscrizione permette di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti; permette anche di candidarsi alle mansioni direttive dell’associazione, nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali.

c.s. Croce Rossa Sammarinese