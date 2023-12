CRS: circa 1.500 le attività umanitarie svolte negli ultimi anni

Dal sostegno agli alluvionati in Emilia Romagna, ai fondi raccolti per aiutare i terremotati di Turchia e Siria. L'attività della Croce Rossa Sammarinese continua a crescere negli anni. Nel corso dell'assemblea generale rinnovata le cariche sociali per formare il nuovo consiglio direttivo. Confermato presidente Raimondo Fattori, vice presidente Lorenzo Ercolani. Nel direttivo rientrano anche i Segretari di Stato agli Esteri e Sanità che possono nominare un loro delegato.

Circa 1.500 le attività umanitarie svolte negli ultimi anni. Parte delle somme raccolte dalla Croce Rossa Sammarinese sono state utilizzate anche per aiutare le Croci Rosse consorelle della Romagna, gravemente danneggiate nell'alluvione. In particolare per la C.R. di Cesena è stato acquistato un carrello per le emergenze, un muletto per la C.R. di Ravenna ed anche un gruppo elettrogeno per la Protezione Civile di Dovadola. Prosegue inoltre la collaborazione con Carità Senza Confini per sostenere l'Ucraina.