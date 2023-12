Comunicato stampa della Croce Rossa Sammarinese

Come già comunicato si è svolta stamane, 2 dicembre, all’ex International, a Borgo Maggiore, l’assemblea dei soci del sodalizio per il rinnovo del suo Consiglio Direttivo, che risulta ora composto dai seguenti soci: Presidente: Raimondo Fattori Vice Presidente: Lorenzo Ercolani Consiglieri: Antonio Casali Francesco Giovagnoli Carlo Fattori Letizia Casadei Luca Pelliccioni Antonio Russo Ivan Tonini Ispettore Volontari del Soccorso: Giorgio Urbinati Consigliere medico: Paolo Piva Revisore dei conti: Edgardo Ercolani Luigi Forcellini Ludovica Pacelli A norma dello Statuto del Sodalizio, come prevede la legge dello Stato, fanno parte del Direttivo, posto sotto il patrocinio della Reggenza, anche i Segretari di Stato agli Esteri ed alla Sanità. Essi possono nominare un loro delegato. La CRS renderà noti i loro nominativi quando saranno comunicati.

cs Croce Rossa Sammarinese