CSdL: residenze fiscali non domiciliate, ritorno a paradiso fiscale

Il Direttivo CSdL prima e "CSdL Informa" poi, hanno affrontato svariati temi dell'emergenza alte temperature nei luoghi di lavoro, le residenze fiscali non domiciliate, il confronto sui decreti lavoro, l'ultima relazione di Fitch e la relazione sullo stato di salute della popolazione. In una nota, il Sindacato definisce "assurde e ridicole le motivazioni fornite sulla 'necessità' del provvedimento". Affermano che servono soldi per finanziare lo stato sociale, "ma non si vuole la riforma tributaria per far pagare le tasse agli evasori, preferendo strade 'più semplici' per fare cassa".

A breve dicono che ci sarà "l'incontro per tutelare i lavoratori dalle elevate temperature. Vanno trovate soluzioni agendo sugli orari di lavoro ed incentivando gli impianti di raffrescamento: la CIG deve essere l’estrema ratio". Il Segretario Confederale William Santi scrive nella nota che "con il cambiamento climatico in atto, il caldo eccessivo che si protrae per lunghi periodi è diventato un problema importante sui posti di lavoro, a San Marino così come in gran parte del mondo. Vanno trovate soluzioni per consentire ai lavoratori di operare in condizioni accettabili e comunque non rischiose per la salute."

La legge di assestamento di bilancio, che contiene i due commi sulle residenze fiscali non domiciliate, non è andata in porto nella sessione di luglio del Consiglio, ma è stata posticipata alla seconda metà di agosto. Ha commentato il Segretario CSdL Enzo Merlini: "Una delle motivazioni ascoltate durante il dibattito è che queste residenze sarebbero legali e servirebbero per finanziare la sanità e lo stato sociale, per cui non bisogna farsi troppi scrupoli se possiamo incassare 10mila euro per ogni residente fiscale non domiciliate. Evidentemente qualcuno ha in mente di tornare ai tempi in cui le entrate erano agevolate dalle società anonime e dal segreto bancario".

