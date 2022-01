Decreto-Legge anti Covid, ecco com'è stato emendato

La segreteria di Stato agli Interni ha pubblicato nel Bollettino Ufficiale il Decreto Legge 21 gennaio 2022 n. 6 "Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19", contenente gli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale nella giornata di ieri.

Come già anticipato si amplia da 150 a 180 giorni, a partire dal primo febbraio, la validità del super green pass. Nel testo non compare più la limitazione, per le attività di ristorazione, di 4 persone al tavolo. Limite però previsto nuovamente a partire dal 31 gennaio aumentato ad un massimo di 6 persone, sempre derogabile nel caso in cui tutti i soggetti appartengano allo stesso nucleo familiare.

Per l'asporto nessuna certificazione necessaria, sarà sufficiente indossare una mascherina FFP2. Basterà inoltre il raggiungimento di una sola soglia, su contagi, ospedalizzazioni o terapie intensive, per ridurre le restrizioni. Nella versione originale del Decreto occorreva raggiungerle tutte e tre contemporaneamente.



Scarica il decreto-legge 06/2022

Scarica l'allegato 1

Scarica l'allegato 2