Disabilità: presentato alla Reggenza il piano di azione triennale della Commissione CSD ONU

sentiamo Patrizia Gallo

Azioni ed interventi da attuare a San Marino per riformare le norme vigenti in materia di disabilità. È quanto contenuto nel piano di azione triennale stilato dalla Commissione CSD ONU presentato ai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini ed introdotto dal Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. Un “agenda di lavoro” per istituzioni, servizi e associazioni.

Tra gli aspetti più urgenti su cui si concentra il piano di azione ci sono inclusione lavorativa e vita indipendente: "Ciò che tratta il lavoro a San Marino per le persone con disabilità è una normativa del 1991 - spiega Patrizia Gallo, presidente commissione CSD ONU - oggi è necessario renderla attuale. Questa per noi è la prima urgenza, in più dobbiamo sicuramente lavorare sulla vita indipendente, il dopo di noi e anche rendere sempre più accessibile la nostra Repubblica".

Nel servizio l'intervista a Patrizia Gallo (Presidente commissione CSD ONU)