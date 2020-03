Domenica torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

Alle 2.00 di domenica 29 marzo torna l'ora legale, dunque bisogna spostare in avanti le lancette di un'ora. Almeno per gli orologi di vecchia generazione. Da quel giorno le giornate appariranno più lunghe per tutta l’estate e fino ad ottobre. Il doppio cambio stagionale ha tenuto banco tra i Paesi dell'Ue, che ha deciso di abolire l'ora legale dal 2021. Anche se l'Italia ha detto no. Infatti continuerà a restare in vigore il doppio orario. Il governo Conte bis ha depositato a Bruxelles una richiesta formale con la quale intende mantenere intatta la situazione attuale, senza apportare alcuna variazione.

Intanto avremo più ore di luce a disposizione, sperando di tornare a sfruttarle il più presto possibile, con conseguente vantaggio dal punto di vista energetico. Un risparmio che stando ad uno studio condotto da Terna – Rete Elettrica Nazionale, l’operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica con sede a Roma, corrisponde a circa 100 milioni di euro all’anno.