"Con l'ordinanza n. 28 emessa in data di oggi il presidente della Regione Marche ha stabilito che il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale". Lo comunica l'amministrazione regionale. L'ordinanza entra in vigore alle ore 00 del 5 maggio 2020

