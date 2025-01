È il World Pizza Day: per la prima volta avrà un padiglione dedicato al Sigep

Il 17 gennaio è una data speciale per gli amanti della pizza: il World Pizza Day celebra uno dei piatti più iconici e amati al mondo. Dall’Italia, culla di questa straordinaria creazione culinaria, alla sua diffusione planetaria, la pizza è simbolo di convivialità e tradizione.

Secondo Coldiretti, il comparto della pizza in Italia genera un fatturato di oltre 15 miliardi di euro l’anno, con circa 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti impegnati nei fine settimana. A supporto del settore, una filiera di fornitori che include mozzarella, pomodoro, farine, olio e altri ingredienti d’eccellenza italiani. Il boom è visibile anche nelle consegne a domicilio: solo nel 2024, gli ordini tramite Just Eat hanno superato i 5,12 milioni di chili, con le classiche Margherita, Diavola e Capricciosa in cima alle preferenze.

Oltre ai grandi classici, il mondo della pizza è in continua evoluzione. Oggi, l’attenzione si concentra su impasti innovativi, lievitazioni perfette e topping audaci, spaziando dalle versioni dolci con crema di nocciole o pistacchio e mascarpone alle rivisitazioni locali che celebrano la diversità gastronomica italiana.

A Napoli l’arte del pizzaiuolo è riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, un vanto che sottolinea l’unicità della tradizione campana. Recentemente è stato lanciato l’Osservatorio socio-economico della pizza napoletana – promosso dall’Associazione Verace Pizza Napoletana in collaborazione con l’Università Parthenope e il CNR – che rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere le tendenze del mercato e sostenere gli imprenditori del settore.

I costi degli ingredienti mostrano dinamiche diverse: la farina e i derivati del pomodoro registrano una certa stabilità, mentre il prezzo della mozzarella fresca ha visto un aumento del 5%, legato al rialzo dei prezzi del latte.

Anche alla fiera Sigep 2024 di Rimini, che si terrà dal 18 al 22 gennaio, il piatto avrà un ruolo di primo piano. Fra gli spazi espositivi per la prima volta ce ne sarà uno totalmente dedicato alla pizza. Si esploreranno temi come il valore dell’olio e l’arte della panificazione, spiega Assitol, sfatando falsi miti sul lievito e celebrando l’eccellenza italiana.

Con una lunghezza simbolica di 6.400 chilometri di pizze ordinate nel 2024, il World Pizza Day è un’occasione per unire il mondo nel nome di una tradizione che, pur restando fedele alle radici italiane, continua a reinventarsi e a conquistare nuovi palati.