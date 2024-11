EasyJet scommette su Rimini: voli per Londra e Basilea. Con San Marino collaborazioni e nuove opportunità

Sentiamo Federico Pedini Amati, Leonardo Corbucci e Jamil Sadegholvaad

Si aggiunge un ulteriore tassello al piano di sviluppo pluriennale del Fellini: EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, scommette su Rimini e annuncia, a partire dal 16 Aprile, due nuove rotte ogni mercoledì e domenica: Basilea e Londra Gatwick. I voli, in vendita dal 19 novembre, toccano due destinazioni strategiche, basti pensare che la Svizzera, per numeri di pernottamenti, è il secondo mercato per Rimini e a maggio proprio Basilea ospiterà l'Eurovision. Senza dimenticare che, essendo due basi di EasyJet, offrono la possibilità di collegamenti a molte altre hub della compagnia. Risultato che premia un forte lavoro di squadra partito da lontano: il mercato dei voli è complesso e il “corteggiamento” a EasyJet è iniziato nel 2018.

Una grande opportunità per il territorio e i suoi cittadini, anche loro passeggeri: “La nostra ambizione è di dare ai residenti romagnoli e sammarinesi l'aeroporto sotto casa”, dice l'amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci. Festeggia, dunque, anche San Marino, che è molto più di un nome che compare, assieme a Rimini, nel titolo dell'Aeroporto internazionale. “Con San Marino c'è una grande collaborazione che da qualche tempo si è attivata”, rimarca Corbucci, che cita la recente visita al WTM di Londra: “Con il Segretario del Turismo Pedini Amati addirittura siamo andati in parallelo a rappresentare l'attrattività del territorio nel complesso, parlando sia con compagnie che attori decision maker.

Con i Segretari Gatti e Beccari - aggiunge - stiamo già ragionando col Governo Italiano su un progetto di collaborazione che riporterebbe San Marino addirittura dentro la strategia dell'aeroporto. Quindi credo che San Marino possa essere una grande opportunità per l'Aeroporto di Rimini e l'Aeroporto di Rimini una grande opportunità per la Repubblica di San Marino”.

Federico Pedini Amati, seduto in prima fila, conferma: “San Marino è fortemente impegnato attraverso le Segreterie Esteri e Finanze per il rapporto con l'Italia. Poi, insieme, stiamo lavorando anche per attrarre partner interazionali che possano essere interessati a tracciare rotte sull'Aeroporto di Rimini. Oggi c'è EasyJet, che ci invita a salire tutti a bordo. Noi saliremo, però l'obiettivo è di rendere nel tempo ancora più grande l'Aeroporto Internazionale Rimini San Marino. C'è anche il nome della nostra Repubblica e vogliamo ci rappresenti davvero in tutto il mondo”.

Sulla fattiva collaborazione tra le due realtà si sofferma anche il sindaco di Rimini. “In questi anni - afferma Jamil Sadegholvaad - ho lavorato col Governo sammarinese credo in modo molto proficuo, con comunione di intenti: siamo nello stesso territorio contiguo, abbiamo interessi comuni e il sistema aeroportuale per noi è cruciale, così come credo lo sia anche per San Marino. Oggi è una giornata importante perché vengono presentate due nuove rotte, una nuova compagnia aerea. Ci siamo impegnati tanto in questi anni e i frutti cominciamo a raccoglierli, perché gli annunci non finiranno oggi. Nei prossimi mesi credo ci saranno anche altre belle notizie”. Insomma, le prospettive per il futuro sono rosee. "Siamo ancora qui, siamo a galla nonostante la pandemia, la guerra in Ucraina. Stiamo progressivamente riconquistando qualcosa che rischiava di essere perduto". E invita pubblico e privato a lavorare insieme.