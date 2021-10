Elezioni Comites, si presenta la lista "Ad Maiora"

Comites verso le elezioni del 3 dicembre: scendono in campo i primi candidati, con la presentazione, ieri sera, della lista “Ad Maiora”. Candidato alla Presidenza, l'attuale vice Presidente Alessandro Amadei, ne spiega la missione: “Vogliamo dare vita ad un progetto inclusivo, aperto al confronto con tutti, con l'ambizione di avvicinare i nostri cittadini alle istituzioni e di implementare le sinergie tra San Marino e l'Italia, al fine di propiziare l'adozione di soluzioni ai problemi comuni ai due Stati”, guardando così alle sfide che si prospettano in un momento particolarmente delicato come quello attuale, pronti ad essere protagonisti della costruzione del futuro insieme ai cittadini italiani residenti. “Ad Maiora” si qualifica come “nata dall'iniziativa di persone dalle diverse esperienze di vita che hanno deciso di mettere la propria passione e competenza professionale al servizio dei cittadini”.

Leggi il comunicato stampa del Comites