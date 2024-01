Emilia Romagna sotto la pioggia: allerta arancione fino a mezzanotte poi fenomeno in esaurimento

Una giornata di attenzione per il maltempo in Emilia-Romagna dove fino alla mezzanotte è in vigore un'allerta arancione per il rischio di piene e frane nella parte centro orientale della regione, nel Bolognese e in Romagna, zone già pesantemente colpite dalle alluvioni del maggio scorso. Per la giornata di domani le precipitazioni saranno esaurite e l'allerta diventa gialla, per possibili e localizzati fenomeni di frane o piene. È quanto emerge dal nuovo bollettino di Protezione civile e Agenzia regionale per l'ambiente. Nel Bolognese diversi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per danni d'acqua e alberi pericolanti.