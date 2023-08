Esodo con Circe, il primo bollino nero su autostrade coincide con allerta meteo

Circe prende il posto di Caronte ed abbraccia tutta Italia, dove l'allerta meteo -gialla- da Nord a Sud, durerà fino a domenica: forti temporali, vento, crollo delle temperature di almeno 10 gradi. L'allerta coinvolge anche le due Regioni confinanti con San Marino, Emilia Romagna e Marche, per temporali forti e vento.

Per i momento il Titano non ha registrato particolari problemi la Protezione civile, per sicurezza, ha nuovamente transennato il Centro Uffici del Tavolucci per il forte vento di ieri. Qualche problema sul fronte elettrico, con un guasto al filo della tensione in una linea media, che questa mattina ha lasciato al buio i Castelli di Domagnano e parte di Serravalle, soprattutto a Dogana, che i tecnici del servizio elettrico AASS hanno risolto in poco tempo, ripristinando la luce. Da mezzanotte nuova allerta per temporali, anche a San Marino.

Sarà dunque un fine settimana dalle temperature autunnali un po' dappertutto, un'allerta meteo che coincde con il fine settimana da bollino nero sulle autostrade, per il primo esodo d'agosto. Una parentesi di pioggia e vento dell'estate 2023 ormai al suo giro di boa, ed iniziano i primi bilanci sul fronte turistico. Male maggio, giugno tra luci e ombre e con calo dell'8,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con circa 100 mila turisti in meno nella Romagna ferita dall'alluvione. I dati tracciano uno scenario preoccupante soprattutto per il litorale. Tra gli addetti ai lavori c'è comunque ottimismo: i numeri se valutati nell'insieme, da gennaio a giugno, sono positivi, contengono il crollo di maggio e luglio segna già una ripresa, in attesa dell'auspicato pienone d'agosto.