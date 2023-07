Estate e caldo: i consigli alimentari della nutrizionista

Nel video l'intervista a Simona Casadei, oncologa nutrizionista

Caldo, pressione bassa e cibo che può appesantire. Pochi semplici consigli possono aiutarci a vivere più serenamente l'estate, come spiega Simona Casadei, oncologa nutrizionista: "Meglio una dieta basata su verdura, legumi, frutta di stagione, cereali integrali, frutta secca e semi. I pasti devono essere piccoli e almeno tre al giorno. Cena a base di pesce o legumi, meno frequentemente la carne". Ecco cosa invece è meglio evitare, a partire dalle bevande zuccherate: "Ci fanno assorbire più carboidrati e quindi ingrassare - continua Casadei -. Non consumare molti insaccati, soprattutto quelli grassi. Occhio ai barbecue, perché producono sostanze altamente cancerogene". E poi un focus sull'alimentazione degli anziani, che trova spazio anche nel ciclo di incontri organizzati da Soroptimist a San Marino dal titolo “Stare bene ad una “certa età”. Cibo per il corpo, cibo per la mente”. "Per gli anziani - conclude la nutrizionista - è consigliabile mangiare molti semi, anche tostati e macinati, da utilizzare negli yogurt, nelle insalate o per gratinare le verdure. In abbinamento ai legumi e ai cereali".

