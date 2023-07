Ex tiro a volo, domani la Festa della Giunta di Città, il Capitano di Castello Rossini: “È così che ci immaginiamo il futuro dell'area”

Associazioni, sport, spazio racconti e storia: domani la festa della Giunta di San Marino Città nello spazio ex Tiro a Volo, al centro di numerosi dibattiti negli ultimi mesi dopo la manifestazione di interesse per l'area dell'azienda italiana Alpitour. Giornata rivolta alla cittadinanza di tutte le età, pensata proprio per sensibilizzare sul futuro della struttura.

"L'area che abbiamo in gestione da agosto dell'anno scorso - afferma Tomaso Rossini, Capitano di Castello di Città - è un area di pregio. È vero che la struttura è fatiscente e va rimessa a posto, però il nostro intento è quello di presentarla alla cittadinanza per far vedere che è un'area fruibile da tutti, dove si possono fare tante cose, dagli spot all'aria aperta alle manifestazioni".

In questo anno, aggiunge Rossini, abbiamo organizzato diversi appuntamenti e questa è l'occasione per presentare a cittadini e istituzioni quello che potrebbe essere quest'area se rimanesse pubblica: "Noi cediamo debba rimanere pubblica, fruibile da tutti. Uno spazio polivalente dove le persone si possono incontrare e dove i ragazzi possono incontrarsi e creare. In più abbiamo tutta l'area del bosco, dell'ex campeggio, che vorremmo valorizzare e riattivare. Si parla spesso di attività outdoor e questo è un luogo perfetto".

Nel servizio l'intervista a Tomaso Rossini (Capitano di Castello Città)