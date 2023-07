Ex tiro a volo, festa della Giunta di Città che presenta il progetto polifunzionale per l'area

Festa della Giunta di San Marino Città nell'area Ex Tiro a Volo. Evento organizzato per presentare il piano di riqualificazione dell'area che la Giunta sta portando avanti. La zona è ora una centro polifunzionale per tutte le età che ospita attività sportive, olistiche, sociali e culturali.

Gli spazi interni della struttura sono stati adibiti a co-working, sale studio, spazi per riunioni per associazioni, federazioni e gruppi di vario genere che non abbiano una propria sede. Il logo dell'area polifunzionale, svelato alle Autorità, è nato da un concorso degli studenti dell'Università di San Marino e della Scuola Secondaria superiore.