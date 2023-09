Festa di San Rocco, la scoperta: nella Chiesa del Crocefisso spunta una pergamena del '700

Sul Titano le celebrazioni per San Rocco che, quest'anno, sono arricchite da una scoperta storica. I festeggiamenti per il Santo che dedicò la vita all'assistenza dei malati di peste sono iniziati la sera di sabato 23 settembre con una funzione dedicata ai defunti, seguita da una processione con la reliquia del santo, per poi proseguire oggi.

Ed è proprio alla reliquia che si lega la scoperta: nella sacrestia della chiesa è stato ritrovata una pergamena risalente al '700, scritta in latino da Filippo Mornati, vescovo di Nepi e di Sutri, che attesta l'autenticità dei resti. Una conferma importante, specie per una chiesa inserita nel Patrimonio Unesco.