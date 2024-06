FondISS: il rendiconto 2023 e le prospettive future; previsto aumento delle entrate contributive

Il Fondo di Previdenza Complementare di San Marino fa il punto sull'anno 2023. Tra le principali attività svolte ricordati dal Comitato Amministratore gli incontri con le Segreterie di Stato alla Sanità e alle Finanze finalizzati alla modifica normativa della legge istitutiva di FondISS. Focus poi sul confronto con i membri del Consiglio per la Previdenza per approfondire la possibilità di procedere in sinergia ad alcuni investimenti, in particolare quelli riguardanti i titoli del debito pubblico di San Marino.

Nell'analisi dell'evoluzione della gestione 2024 rilevato un aumento delle uscite per le prestazioni pensionistiche complementari. Previsione, spiegano, dovuta dal crescente numero di lavoratori iscritti e dall'importo delle posizioni maturate. L'analisi prevede anche un aumento delle entrate contributive sostenuta dall'incremento della forza lavoro in attività e dal recente recente rinnovo dei contratti di lavoro della Pubblica Amministrazione e del settore servizi che prevedono un incremento delle tabelle retributive da cui deriverà un aumento dell’imponibile previdenziale.