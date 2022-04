Funzione Pubblica: promossi corsi interattivi per favorire l'approccio ai servizi on line della Pa

Supporto gratuito per cittadini e residenti, questa operazione di alfabetizzazione informatica e introduzione alla cultura digitale ha il merito di contribuire a migliorare la fruizione dei nuovi servizi on line della Pa tramite l'accesso al portale www.gov.sm: dall'uso della raccomandata elettronica alla più in generale comunicazione telematica tra uffici e utenti.

I corsi, tutti in orario serale (dalle 20.30 alle 22.00), proseguiranno fino a maggio: ad oggi si sono iscritti oltre 180 partecipanti. Iniziativa che le Giunte di Castello hanno appoggiato con entusiasmo. Già effettuati a Città, Borgo Maggiore e Domagnano, la prossima settimana partiranno a Serravalle. “Canali di ascolto fondamentali”, dunque, per implementare il rapporto fra Amministrazione e Amministrati.

“Durante le serate – fa sapere il Direttore della Funzione Pubblica, Manuel Canti - i partecipanti hanno anche formulato ai funzionari della DGFP segnalazioni e suggerimenti di estremo interesse ed utilità per avere il reale “polso” dell’efficacia ed effettività delle misure di semplificazione introdotte negli ultimi anni nonché, più in generale, della qualità dei servizi resi dagli uffici pubblici. In questo senso, auspico un sempre maggiore utilizzo dei form di segnalazione disponibili sul Portale www.gov.sm, Sezione “Modulistica e Segnalazioni” utili per costruire insieme un’Amministrazione che offra servizi sempre più rispondenti alle reali necessità ed aspettative della popolazione in un percorso di continuo miglioramento. I cittadini e residenti – aggiunge - sovente si avvalgono dei canali della stampa, dei social e dei mass media per le proprie segnalazioni in quanto, probabilmente, di uso più immediato ma, a mio avviso, per perseguire efficacemente lo scopo condiviso del miglioramento dei servizi, sarebbe maggiormente proficuo e funzionale informare questa Direzione Generale quale soggetto istituzionalmente preposto alla verifica ed audit dell’attività degli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione”.

Nel video le interviste a Manuel Canti, Direttore della Funzione Pubblica e Barbara Bollini, Capitano di Castello Borgo Maggiore