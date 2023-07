Gabriele Raschi riconfermato coordinatore della Consulta socio-sanitaria

La Consulta socio-sanitaria si riorganizza per le prossime sfide del comparto, con una composizione rinnovata e una riconferma: Gabriele Raschi resta coordinatore dell'organismo. L'elezione in mattinata; presente il direttore socio-sanitario dell'Iss Rabini. Ora la Consulta guarda al nuovo mandato e invia un messaggio alle istituzioni. “Chiediamo di collaborare attivamente, con gli organismi preposti, per le politiche sanitarie e socio-sanitarie”, dice Raschi che invita a seguire quanto previsto dalle normative. Quindi, la richiesta è di essere coinvolti non solo per esprimere pareri. E di poter spronare, se necessario, le istituzioni sulle questioni rilevanti.

Tra i prossimi passaggi fondamentali: il nuovo atto organizzativo dell'Istituto per la sicurezza sociale. Anche in questo caso, la Consulta chiede di “riallineare la collaborazione”. “Se non verremo coinvolti come necessario – sottolinea Raschi – renderemo conto alla cittadinanza su ciò che viene fatto o non fatto”, anche su tematiche come il personale, il budget e i diversi piani per il settore della salute.