Gli scout di San Marino compiono 50 anni

Il reportage dell'inviata Maria Letizia Camparsi

Nozze d'oro per gli Scout e San marino. La festa nella Piazza Grande di Borgo Maggiore è capitanata dall'Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinese e Movimento Adulti Scout. Tante le attività proposte per tutte le età. Spazio anche alle testimonianze dei ragazzi che hanno partecipato al Jamboree in Corea, il più grande raduno scout del mondo. Non manca nemmeno una mostra fotografica con i momenti salienti di questi 50 anni sul Titano. A visitarla anche il segretario Lonfernini, ex scout. Presente infine la pattuglia scout di Protezione civile con un punto riservato alla raccolta di libri per la Biblioteca comunale di Sant'Agata sul Santerno, colpita dall'alluvione di maggio. "I ragazzi possono provare a fare le costruzione che servono alla loro attività - racconta Federica Achille, responsabile Guide Esploratori Cattolici -. I più grandi invece imparano a fare lo zaino che gli deve bastare per una spedizione di una settimana". "Nelle foto si possono vedere tutte i campi che abbiamo fatto - spiega Marco Rondelli, responsabile Scout - e tutte le attività che facciamo. Poi c'è anche un quadro di ricordi speciali, che ritrae chi è venuto a mancare". Don Alvaro Forcellini è ritratto nelle foto in mostra, fu uno dei fondatori del movimento sul Titano: "Come salesiano ho partecipato a questo percorso - commenta lui -. L'idea è nata dalla voglia di giocare e di fare che abbiamo visto nei ragazzi di San Marino e così abbiamo pensato subito agli scout".

Nel video le interviste a Federica Achille (responsabile Guide Esploratori Cattolici), Marco Rondelli (responsabile Scout) e Don Alvaro Forcellini