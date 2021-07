I sentieri di San Marino verranno utilizzati anche per manifestazioni con mezzi a motore

La rete escursionistica della Repubblica è divenuta un'attrattiva essenziale per il turismo, tanto che la legge 4 maggio n. 86 ha predisposto precise disposizioni in merito, valorizzando gli aspetti paesaggistici e ambientali, riqualificando l'impianto sentieristico esistente, includendolo in una rete escursionistica, che è collegata anche agli itinerari presenti fuori confine. Ora le Segreterie di Stato al Territorio e Sport emettono anche un regolamento, datato 13 luglio, per utilizzare questi stessi sentieri per manifestazioni anche con mezzi a motore. L'articolo 13 della legge infatti prevedeva la regolamentazione dell'utilizzo dei sentieri per questo tipo di manifestazioni, dunque il provvedimento emanato disciplina in dettaglio le modalità autorizzative e per il corretto uso e manutenzione delle reti sentieristiche a tal scopo. Manifestazioni dunque sì, ma salvaguardando i luoghi naturalistici, il paesaggio e gli ambienti, con particolare riguardo a flora e fauna protette e ai rispettivi habitat. Emanando il regolamento, il governo accoglie l'istanza delle numerose federazioni, e al tempo stesso mette a disposizione di quelle motoristiche parte dei luoghi naturalistici che diversamente non sarebbero utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni, anche a livello internazionale.