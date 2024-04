La nuova puntata de “Il clima secondo Luca” è dedicata al ciclo dell'acqua, la cui alterazione porta squilibri idrici, come precipitazioni troppo abbondanti in brevissimi periodi o intere stagioni senza piogge. Luca Gualandra, in pillole, spiega evaporazione, condensazione e ruscellamento. Sullo sfondo la fusione dei ghiacci, col conseguente innalzamento del livello di mari ed oceani.