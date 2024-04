L'intervista a Luca Gualandra

Torna anche questa settimana la pillola sul meteo a cura di Luca Gualandra e della redazione web. Il focus questa settimana è sul ciclo del carbonio: che cos'è? Ma soprattutto, perchè ci riguarda tutti da vicino?

Immancabili, come ogni settimana, le previsioni per il week end che sta per aprirsi. E in chiusura anche un appuntamento da non perdere.