Il CSIR chiama a raccolta i frontalieri

Continua l'impegno del Consiglio Sindacale Interregionale sul tema della tassazione delle pensioni e sui diritti dei frontalieri. Nei giorni scorsi si è riunito l'Ufficio di Presidenza insieme ai Coordinatori nazionali di CGIL, CISL, UIL. Lo CSIR ha indetto un'assemblea per fare il punto della situazione sui primi ricorsi tributari positivi favorevoli ai pensionati ex frontalieri rispetto alle cartelle esattoriali ricevute dall'Agenzia delle Entrate. Le sentenze indicano che il reddito da pensione deve essere tassato solo nel paese di erogazione della pensione, contrastando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, che aveva emesso cartelle esattoriali con sanzioni pesanti.

A livello locale verranno chiesti incontri con la Prefettura di Rimini e L'Ambasciatore d'Italia a San Marino per affrontare la questione, mentre a livello nazionale verrà richiesta una riunione con il Ministero per chiarire definitivamente la situazione fiscale dei pensionati ex frontalieri. Si parlerà inoltre di tutte le tutele sociali per i lavoratori d'oltreconfine che ad oggi non trovano la loro applicazione reciproca tra ordinamento sammarinese e italiano. L'assemblea si svolgerà il 18 novembre alla Sala Montelupo di Domagnano a San Marino.