Il Papa nomina il canadese Rajic nuovo nunzio in Italia e San Marino

Papa Francesco ha nominato il nuovo nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Si tratta del canadese Petar Rajič, arcivescovo titolare di Sarsenterum, finora nunzio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Per il quale, la Repubblica di San Marino un mese fa, aveva espresso il suo gradimento. Arriva in sostituzione di Emil Paul Tscherrig, 77 anni compiuti il 3 febbraio. 64 anni, dal 2019 nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia, Mons. Rajič dovrà ora presentare le lettere credenziali ai due Paesi.