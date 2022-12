Il primo assaggio d'inverno, a San Marino in azione gli spargisale

San Marino si è svegliata con temperature vicine allo zero. Il primo vero assaggio d'inverno sul Titano dove, nella prima serata di ieri, si sono visti anche alcuni fiocchi di neve cadere dai 600 metri di quota, senza però accumuli, se non un sottile velo bianco sulle auto parcheggiate. Questa notte, dalle 4, tre mezzi dell'Azienda per i lavori pubblici sono usciti per spargere sale sulle strade della parte alta del territorio. Operazione conclusa attorno alle 7.30. Tutte le strade sono facilmente praticabili.