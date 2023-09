Il riformismo a San Marino attraverso i secoli, nel seminario organizzato dal PSD

Un incontro per ripercorrere 200 anni di riformismo a San Marino, dagli ideali sorti insieme alla Rivoluzione Francese fino al termine dello scorso secolo. La prima di una serie di serate volute dal PSD e coordinate da Francesco Morganti, per creare un’opportunità di divulgazione e dibattito con la cittadinanza.

In cattedra Laura Rossi e Verter Casali due tra i principali studiosi delle vicende storiche del territorio.

Nel percorso attraverso i secoli proposto dal professor Casali, tanti sono stati i momenti segnati da una particolare spinta riformista. Già a metà dell’800 infatti nacque a San Marino la Società di Mutuo Soccorso così come l’Istituto di Sicurezza Sociale. Poi la svolta lanciata dall’Arengo del 1906 e le riforme portate avanti dal governo socialcomunista dopo la Seconda guerra mondiale con l'introduzione della sanità gratuita per tutta la cittadinanza.

Da Laura Rossi invece un approfondimento sulla figura di Pietro Franciosi, ricordato come uno dei fondatori del riformismo sammarinese. Studioso a tutto tondo con una lunga serie di pubblicazioni, fu tra i protagonisti più attivi nella riconvocazione dell’Arengo ma fu anche artefice di riforme scolastiche e organizzatore di diverse cooperative di lavoratori che coinvolsero tutto il circondario.

Entrambi gli studiosi hanno sottolineato infine come sia stato il ventennio fascista il principale momento di frenata nello sviluppo del paese. Le riforme portate avanti in quel periodo furono infatti meno di quelle necessarie in una San Marino ancora agricola e arretrata.

Per il PSD previsti nei prossimi mesi ulteriori seminari di approfondimento con relatori provenienti dal mondo politico, economico e culturale.