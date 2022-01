Il giovane talento della danza, la sammarinese Ilaria Ercolani nel giorno di Capodanno, lo stesso giorno in cui è andato in onda al nostro TG il servizio su di lei, ha ricevuto una proposta lavorativa. Con entusiasmo commenta il suo nuovo successo: "Mi hanno confermato un lavoro a Dubai per tre mesi. È stato bellissimo che il primo di gennaio è uscita l'intervista e dopo nello stesso giorno ho avuto questa notizia di lavoro. Mi avete portato tanta fortuna!"