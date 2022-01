Ilaria Ercolani, giovane talento sammarinese conquista il pubblico

Ilaria Ercolani, 26 anni, la passione per la danza e tanta voglia di mettersi in gioco. Un'artista modesta e umile, raffinata e con grande stile che si è formata alla scuola Artedanza di San Marino. L'amore per questa disciplina le nasce prestissimo, all'età di soli quattro anni: “È stata mia madre che per fortuna mi ha portato in questa scuola di danza dove poi sono cresciuta. Col passare degli anni, quando ne avevo circa 16 o 17, ho capito che quello sarebbe stato il mio futuro. Dai 18 anni ho cominciato i primi lavoretti e le esperienze lavorative importanti”.

Il suo percorso è partito con la danza classica: “Ho avuto una grandissima base. Le mie insegnanti mi hanno aiutato tanto”. Successivamente si è lanciata su molti altri stili. Ha fatto molte audizioni, ha girato l'Italia e l'Europa e studiato con persone diverse. Questo le ha permesso di “farsi un bagaglio che l'ha aiutata a superare le audizioni e a portarsi a casa dei lavori”.









Ha fatto le prime esperienze lavorative nei teatri e poi in tv, “con tanto sacrificio e tanto lavoro”. In questo periodo viene trasmesso un noto spot pubblicitario in cui lei è la protagonista: “Lo spot della Wallapop è arrivato da una chiamata di un'agenzia di Milano con cui a volte collaboro. Mi hanno fatto fare dei video a casa da sola. Poi li ho dovuti mandare e sono piaciuti tanto. Mi hanno scelta e poi sono andata a Milano. Abbiamo fatto due giorni di riprese e mi hanno trattata come una star. Era la mia prima volta come protagonista e non me l'aspettavo”.

Un successo meritato quello di Ilaria, che sottolinea l'importanza del supporto dei familiari per chi vuole realizzarsi in campo artistico e ha ricordato con affetto l'appoggio dei propri cari: “È un campo molto difficile. Spesso ci sono periodi in cui non si lavora e i miei genitori ci sono sempre. È una fortuna avere una famiglia dietro che ti dà una mano”.









In questo momento storico Ilaria sta cercando di riordinare le idee: “Si tende ad avere un sacco di dubbi, in quanto il Covid non ha aiutato. Siamo stati a casa tutti e per troppo tempo”. Tra le sue aspettative c'è il “riuscire a portare a casa qualcosa che la renda felice”. Dice: “Adesso si tratta della danza. Tra qualche anno magari si tratterà di altro. Ho aspettative alte...” Ma non ci dice nulla, attuando un approccio scaramantico.

Il 2021 è un anno d'oro per i talenti sammarinesi nel mondo. Dai successi sportivi con le Olimpiadi di Tokyo, a quelli artistici. Ilaria Ercolani ne è una conferma.