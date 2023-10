Inaugurato il nuovo defibrillatore nel parco pubblico della Scuola Elementare di Murata-Città

Nel video le interviste a Marina Foscoli, cardiologa Iss e Giovanni Giardi, Presidente Rotary Club San Marino.

Sulla scia della Settimana del Cuore appena conclusa, si aggiunge un tassello alle tante iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Inaugurato il nuovo defibrillatore nel giardino pubblico della Scuola Elementare di Murata-Città, “per la tutela della salute e sicurezza di bambini e adulti” – sottolinea l'insegnante Cristina Albertini, Consigliere Pdcs.

Fondamentale, pertanto, coinvolgere le giovani generazioni, perché “salvare vite in emergenza è possibile – fa notare il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni – ma occorrono cittadini formati e informati”. Insiste sull'importanza del Progetto Cuore il Segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi, “questo come altri progetti camminano – dice – sulle nostre gambe grazie al contributo di tutti”. Nel segno di quella “cultura della salute – aggiunge la Direttrice della Scuola Elementare, Arianna Scarpellini – che dev'essere propria di ogni cittadino”. Esempio virtuoso e di efficace lavoro di squadra: "Unire le forze per raggiungere obiettivi" - ribadisce Marina Foscoli, cardiologa Iss. Defibrillatore finanziato dal Rotary Club San Marino, iniziativa in linea con la mission dell'associazione umanitaria che riunisce - evidenzia il Presidente Giovanni Giardi - 1.400.000 volontari in tutto il mondo".

Le buone pratiche di prevenzione sin da bambini, ma anche la propensione all'assistenza, all'aiuto del prossimo nel canto degli alunni della scuola. E un messaggio: il nostro cuore è vita, troviamo l'incastro perfetto per averne la massima cura.

