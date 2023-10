ISS: al via il 23 ottobre la campagna vaccinale

Vaccini contro l'influenza stagionale già a disposizione, oltre 5.300 dosi acquistate, si parte ufficialmente lunedì 23 ottobre con la campagna sotto il claim “L'inverno è più bello protetto”. L'Iss si focalizza come sempre sulla prevenzione, che deve essere fatta nei tempi giusti per essere efficace. E' una questione di salute pubblica – spiega il direttore sanitario Sergio Rabini – un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri”, soprattutto bambini, anziani, fragili, immunodepressi, donne in gravidanza che possono avere conseguenze gravi.

Sarà il personale Iss a dare l'avvio in anteprima e a far da testimonial, sottoponendosi alla vaccinazione nella giornata del 19 ottobre – fa sapere la Direttrice del Dipartimento Prevenzione, Ivonne Zoffoli, raccomandando al contempo l'importanza di lavarsi le mani, tenere la mascherina in presenza di sintomi, stare a casa e curarsi per evitare che il virus si propaghi. Campagna vaccinale che nel 2022 ha avuto successo, riuscendo ad "immunizzare il 75% della popolazione target" - ricorda il Direttore Uoc Cure Primarie, Agostino Ceccarini; ora gli open day raddoppiano con quattro giornate senza bisogno di prenotare, basta raggiungere il punto vaccini al -1 ex casa di riposo, il 26 e 31 ottobre; il 9 e 16 novembre dalle 9.00 alle 17.00. Previste inoltre altre giornate ma con prenotazione al CUP, presso l'Ufficio Vaccinazioni al Centro Azzurro. Si raccomanda, per velocizzare i tempi, di scaricare informativa e consenso su internet e di compilare il format prima di recarsi in ambulatorio.

Il 25 ottobre giorno dedicato invece agli assistiti in età pediatrica e ai loro genitori, al pomeriggio dalle 13.30 alle 18.00 – informa il primario, Laura Viola, sempre al punto vaccini, con prenotazione obbligatoria. 300 le dosi pronte da somministrare per via nasale. L'auspicio è che l'adesione sia massiva.

Durante gli open day sarà possibile inoltre prenotare la vaccinazione anti Covid: nuovi sieri in arrivo più avanti, ma già siglati accordi con l'Italia per la fornitura.

"Vaccinarsi, un atto sicuro" – scandisce l'infettivologo Massimo Arlotti – "per ridurre l'impatto delle infezioni, la loro diffusione, i costi dell'assistenza". “Molto efficaci - assicura poi - i farmaci antivirali presi in tempo”. "Non fare il tampone – avverte infine - un errore": ci si preclude la cura più mirata ed efficace su ogni tipo di virus.

Nel video le interviste a Agostino Ceccarini, Direttore UOC Cure Primarie e Massimo Arlotti, Infettivologo e consulente Iss.