Iss: la Reliquia di S. Francesco in visita all'Ospedale, al Colore del Grano e alla Rsa La Fiorina

La Reliquia delle Stimmate di San Francesco d'Assisi arriva nelle strutture Iss. E' stata portata in ostensione in mattinata all'Ospedale di Stato: prima accolta in alcuni reparti di degenza, poi nella Cappella dell'Ospedale dove è stata celebrata la Messa. Nel pomeriggio il pellegrinaggio è proseguito al Colore del Grano e Assistenza Residenziale Anziani Casale La Fiorina.

“Un evento che illumina il percorso di cura e assistenza che ogni giorno ci impegniamo a perseguire – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. “Siamo profondamente grati alla Diocesi di averci indicati tra i luoghi del percorso – aggiunge il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere.

Un evento - riporta una nota Iss - che si è dimostrato molto sentito, e che rientra tra le tappe del pellegrinaggio che l’Associazione “I cammini di Francesco” insieme alla Diocesi di San Marino - Montefeltro e ai Frati della Verna, sta conducendo in questi giorni, in occasione dell’ottavo centenario delle Stimmate del Santo Patrono d’Italia. Si è infatti aperto il 5 gennaio scorso a La Verna, l’anno centenario, che vede coinvolte tutte le componenti della famiglia francescana. "Dalle ferite la vita nuova", è il messaggio scelto per celebrare quel "prodigioso evento", avvenuto - secondo la tradizione - sul Monte de la Verna, e le iniziative in programma si propongono di celebrare quel fatto e rileggerlo alla luce dell’attualità. Di qui la visita che in questi giorni sta coinvolgendo le varie località della Diocesi Sammarinese – Feretrana.