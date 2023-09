ISS: riparte l'attività del presidio micologico

Nel servizio le interviste a Sante Vagnetti (Presidente Associazione Micologica Sammarinese) e Renzi Renaldo (Ispettore micologico)

Da oltre trent'anni il presidio micologico dell'Istituto di Sicurezza Sociale, in collaborazione con l'Associazione Micologica Sammarinese, assicura e certifica in maniera gratuita i funghi portati dalla cittadinanza. Tra le attività le regole su consumo, preparazione e conservazione dei prodotti raccolti, oltre alle informazioni sui comportamenti da adottare nei boschi.

"Il periodo migliore - afferma Sante Vagnetti, presidente Associazione Micologica Sammarinese - sono i mesi di settembre, ottobre e novembre. Noi durante questi tre mesi facciamo circa oltre 100 ispezioni e da qui riusciamo a dare alla cittadinanza una sicurezza sulla commestibilità".

"Consigliamo di venire qui al presidio a farsi certificare gratuitamente i funghi - aggiunge Renzi Renaldo, ispettore micologico - tante volte può succedere che uno sia convinto che un fungo sia commestibile invece può essere solo simile a una qualità edibile".

Importantissimo consumare solo funghi certificati vista anche la presenza nelle nostre zone di qualità mortali: "Il fungo più pericoloso che abbiamo in zona è l'Amanita Falloide che è mortale, bastano 70 grammi per uccidere una persona. Altro aspetto fondamentale è non regalare alcun tipo di fungo. Bisogna sempre portarli al presidio micologico per riconoscerli e fare la cernita".

Nel servizio le interviste a Sante Vagnetti (Presidente Associazione Micologica Sammarinese) e Renzi Renaldo (Ispettore micologico)