I positivi in territorio calano rispetto la settimana scorsa, come riporta l'aggiornamento sul sito dell'Ospedale di Stato. Gli attuali sono 32, di cui 31 seguiti a domicilio, mentre un paziente è ricoverato al nosocomio sammarinese. Con un tasso di incidenza settimanale su 100mila abitanti pari a 151,63 nell'ultima settimana. Dal report settimanale, un andamento in controtendenza rispetto all'Europa, dove l'incidenza del coronavirus è in crescita.