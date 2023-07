IT-alert: il 10 luglio messaggi di allerta sui cellulari. Protezione Civile: "Nessun timore, sarà una prova"

Nel servizio le interviste a Irene Priolo (assessore Protezione Civile Emilia-Romagna) e Pietro Falcioni (capo Protezione Civile San Marino)

Se lunedì 10 luglio riceverete un messaggio di allerta, niente paura: si tratta di un test della Protezione Civile. Si chiama IT-alert il nuovo sistema di allarme nazionale per avvertire i cittadini – il cui telefono è agganciato alle celle di un determinato territorio - in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Dopo Toscana, Sardegna, Sicilia e Calabria, la prova verrà fatta anche in Emilia-Romagna lunedì. Nel 2024 il sistema diventerà operativo in tutta Italia. La Regione fa sapere di aver già incontrato tutte le autorità e le organizzazioni coinvolte.

Nella stessa giornata suoneranno – con un suono diverso rispetto al solito - anche i telefoni a San Marino il cui territorio è incluso nel test. Dalla Protezione Civile del Titano e dell'Emilia-Romagna la richiesta di rispondere al questionario sul sito it-alert.it dopo la prova. In parallelo, prosegue anche la collaborazione con la Protezione civile delle Marche: il 4 luglio la visita del capo Pietro Falcioni e del team sammarinese alle strutture operative di Ancona: presenti, tra gli altri, il direttore della Protezione Civile marchigiana Stefano Stefoni e l'assessore regionale Stefano Aguzzi.

