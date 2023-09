Italia: prima campanella in tre regioni, a San Marino si torna sui banchi il 18 settembre

Inizio del nuovo anno scolastico, da oggi, per circa 7 milioni di studenti italiani con il timore di un ritorno del Covid. A San Marino gli studenti di ogni ordine e grado torneranno sui banchi il 18 settembre. In Emilia-Romagna tutte le scuole inizieranno le lezioni venerdì 15 settembre 2023 e le concluderanno giovedì 6 giugno 2024. La campanella suonerà per la prima volta oggi in Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta; in Lombardia i ragazzi rientreranno in classe il giorno successivo, il 12 settembre. Il 13 settembre è il turno degli studenti di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Il ritorno tra i banchi per gli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna è fissato al 14 settembre.

In Italia al momento non esistono misure restrittive anti-Covid nelle scuole e dunque non vi sono indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare ma in una circolare il ministero della Salute raccomanda, comunque, di osservare le stesse precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie: indossare la mascherina, se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi, lavare spesso le mani, evitare il contatto con persone fragili.