L'acqua al centro della 43ª FAO. Canti: "San Marino non fa mancare il suo sostegno"

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio) e Daniela Rotondaro (Ambasciatore presso la Repubblica Italiana e Rappresentante Permanente presso la FAO)

È in corso a Roma la 43esima sessione della Conferenza FAO, l’organo di governo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l'agricoltura. Il voto in assemblea ha riconfermato alla Direzione generale, per altri 4 anni, il cinese QU Dongyu. Il focus della Conferenza è la gestione integrata delle risorse idriche, visto che nel mondo più di 3 miliardi di persone vivono in aree agricole con livelli elevati di carenza d’acqua, mentre il sistema idrico globale è arrivato a un punto di rottura.

Presente, in rappresentanza del Titano, il Segretario Stefano Canti ed una delegazione guidata dall’Ambasciatore presso la FAO, Daniela Rotondaro. "In questa 43ª conferenza della FAO va riconosciuta la rielezione del Direttore Generale, dove anche San Marino ha votato favorevolmente" spiega il Segretario al Territorio. Fra i temi principali gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile) su cambiamento climatico e Agenda 2030. "È una conferenza dove è parlato del tema dell'acqua - prosegue Canti - e del tema alimentare rispetto ad un'agricoltura sempre più resiliente. La Repubblica di San Marino in quanto anche Presidente del gruppo europeo ha partecipato per promuovere queste iniziative e non far mancare il suo sostegno".

"San Marino in questo semestre ha ricoperto il ruolo di presidenza del gruppo europeo della FAO in un momento molto particolare per la regione europea per tutto quello che purtroppo è in atto" spiega Daniela Rotondaro, Rappresentante Permanente presso la FAO. Il Titano "ha svolto un ruolo di mediatore portando avanti i grandi temi che sono consoni alla nostra storia".



