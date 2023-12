“L'Europa e noi”, la voce dell'opinione pubblica nella ricerca dell'UNIRSM

“L'opinione pubblica è un nerbo della democrazia - spiega il Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, Michele Chiaruzzi - e per la prima volta è stata indagata sul piano scientifico, con una mole straordinaria di dati di ricerca e di analisi che svolgono per noi la terza missione, cioè la missione di sostegno culturale e di ricerca per il Paese intero”.

Si chiama “L'Europa e noi – l'opinione pubblica sammarinese verso l'Unione Europea” e copre la necessità di dare voce alla gente su un momento storico che segna una svolta epocale, condividendo i risultati dell'analisi sui principali sentimenti diffusi nella popolazione rispetto al percorso di integrazione. Oltre 1500 i questionari somministrati.

“Gli intervistati sono un campione che corrisponde al 95% alla popolazione sammarinese, con un margine d'errore del 3% e sono stratificati, sia per età, sia per professione, sia per sesso, come mai prima era stato fatto. Gli intervistatori sono dei borsisti dell'università di San Marino, quindi borsisti Sammarinesi, che hanno collaborato con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, quindi, persone assolutamente neutrali e ignote, essendo giovani e studenti”.

Basi scientifiche e neutralità, in un lavoro mai compiuto prima che colma un vuoto di conoscenza, accolto dagli intervistati con ampia partecipazione: “lo dimostra il fatto – prosegue - di essere riusciti a raccogliere - certo grazie al sostegno del Fondo Servizi sociale e dell'Ufficio dati statistica - la possibilità che abbiamo avuto di raccogliere, in così poco tempo, così tante risposte a questionari non banali, ma strutturati attorno a 10 domande”.

Nel video, l'intervista a Michele Chiaruzzi – Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino