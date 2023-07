L'Iss presenta il "Progetto Anziani", più cura e assistenza

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Pierluigi Arcangeli e Valentina Battiston

L’obiettivo è promuovere le migliori condizioni di vita, cura e assistenza. Per farlo servono programmi socio-sanitari che garantiscano invecchiamento attivo e inclusione sociale. Da queste premesse nasce il Progetto anziani dell'Iss. "Siamo uno dei Paesi più longevi al mondo - sottolinea Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità -, quindi l'obiettivo del progetto è sostenere gli anziani fragili e le loro famiglie". Si parte dalle necessità dunque: così tra le novità nel progetto c'è la realizzazione di un Punto Unico di Accesso, per accogliere, orientare e informare: dalla facilitazione burocratica alla prenotazione di prestazioni sanitari o trasporti protetti.

L'ufficio redigerà anche il Piano Assistenziale individuale, ritagliato su misura per ogni anziano e la sua famiglia per consentire loro di attivare i servizi previsti dall'Iss, siano essi a domicilio o svolti da Associazioni di Volontariato o in strutture protette. "Non solo più anni alla vita - riassume il dg Bevere - ma più qualità di vita agli anni". "Il progetto parte da una normativa di riferimento già presente a San Marino - spiega Pierluigi Arcangeli, direttore del Dipartimento Socio Sanitario Iss -. Ci prendiamo cura dell'anziano e di tutte le sue esigenze, da quelle più semplici a quelle più importanti, come un parziale ricovero diurno o la presa in carico in una struttura residenziale". "Ci occupiamo anche del lato psicologico - aggiunge Valentina Battiston, direttore generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona di Cordenons -. Curiamo l'alimentazione, la fisioterapia e non solo. L'importante è il contatto diretto, dimenticando la solitudine, problema molto sentito dagli anziani".

