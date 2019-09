L'Unione Donne Sammarinesi si presenta alla cittadinanza

Grande partecipazione al primo incontro pubblico dell'Unione Donne Sammarinesi.

Il movimento si è presentato pubblicamente a Piazza Sant'Agata, accogliendo donne, ma anche uomini e bambini che hanno partecipato. I presenti hanno avuto la possibilità di iscriversi a UDS, ma anche di firmare alcune istanze d'Arengo, fra cui una sul congedo di paternità e una che chiede che ai lavoratori ed alle lavoratrici venga riconosciuto il diritto ad usufruire del part time in presenza di figli minorenni o di famigliari di primo e secondo grado non autosufficienti. A tutti i partecipanti della serata sono stati regalati palloncini e spille, mentre i sostenitori hanno ricevuto gli sticker della campagna "Ringrazia una femminista sammarinese" lanciata dal movimento. Le organizzatrici hanno presentato ai cittadini gli obiettivi di UDS, per poi condurre tutti verso Piazza della Libertà per un aperitivo di benvenuto.

In serata l'incontro fra UDS e la politica sammarinese, invitata a partecipare alla serata. Presenti Mattia Guidi, Marica Montemaggi, Sandra Giardi, Grazia Zafferani, Marianna Bucci, Adele Tonnini, Marina Lazzarini, Vanessa D'Ambrosio e Giovanna Cecchetti .