La Reggenza incontra Nicolò Govoni, presidente di Still I Rise: la onlus è stata candidata al nobel per la pace

Sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti questa mattina Nicolò Govoni. Assieme al presidente della Onlus Still I Rise anche anche Giovanni Volpe, general counsel, e due bambini provenienti dalla Scuola Internazionale di Still I Rise a Nairobi. La onlus ha con San Marino un rapporto speciale: infatti la legge che consente a cittadini sammarinesi o residenti a San Marino, single o famiglie che siano, di domandare in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri non accompagnati, è stata ispirata proprio dall’opera di sensibilizzazione di Still I Rise e del suo presidente, Nicolò Govoni, sulla piaga delle condizioni di vita cui sono costretti centinaia di bambini e ragazzi nei luoghi caldi della migrazione. Nel 2020 Nicolò Govoni è stato candidato al premio Nobel per la pace dal Consigliere Sara Conti, per il suo impegno a favore dell’educazione e della protezione dei bambini rifugiati, e nel 2023 il Consigliere Conti insieme al Consigliere Giuseppe Maria Morganti, ha candidato al prestigioso premio, l’intera organizzazione Still I Rise.