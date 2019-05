La Round Table San Marino dona alla "Centro anch'io" a sostegno della disabilità

La Round Table San Marino, organizzazione attiva dal 1993 con iniziative in ambito filantropico, ha donato il ricavato del service annuale alla Fondazione "Centro anch'io" di San Marino. Un sostegno attivato nel corso della cena di gala del meeting annuale e che andrà ad avviare il progetto "Chiavi di casa", che permetterà la realizzazione di abitazioni destinate ad accogliere persone con disabilità intellettive. Presenti nella serata, la presidente e il segretario della “Centro anch’io”, Milva Ceccoli e Patrizia Carlini e il poeta Francesco “Checco” Guidi, che oltre ad aver realizzato il calendario a sostegno della fondazione ha intrattenuto gli ospiti con alcune poesie in dialetto. In sala anche ospiti delle Round Table di Svizzera, Francia e Italia.

Fra le attività svolte durante l'anno dalla Round Table sammarinese oltre al service a sostegno della disabilità, anche la collaborazione annuale con il Banco Alimentare nella giornata della Colletta Alimentare e l'attività internazionale a favore di una associazione di Cipro che aiuta i bambini affetti da malattie del fegato, in collaborazione con le Round Table della regione del sud Europa e Mediterraneo.

Nel corso dell'assemblea è stato anche nominato anche il nuovo comitato nazionale per il prossimo anno. Francesco Chiarelli è stato riconfermato come presidente, Nicola Rosti è stato eletto vice presidente, Fabio Giri past president, Andrea Parata tesoriere, Lorenzo Amadori IRO e Marco Bollini segretario.

